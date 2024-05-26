В центре Киева на Крещатике устроили массовую потасовку: вмешалась полиция. Фото и видео

В Киеве на Крещатике в воскресенье, 26 мая, произошла драка с участием толпы молодых людей. На место прибыла полиция и прекратила потасовку, нарушители задержаны.

Видео драки вечером распространились в столичных пабликах. На опубликованных с места событий видео видно, как мужчины толпой бросаются друг на друга.

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По состоянию на 20:25 в Главном управлении Национальной полиции в Киеве сообщили, что правоохранители среагировали оперативно и прекратили драку на улице столицы, а ее участников задержали.

"На месте работают наряды полиции. Хулиганские действия прекращены. Нарушители в настоящее время дают показания полиции", – говорится в сообщении.

Действиям фигурантов будет предоставлена соответствующая квалификация, пообещали в полиции Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца-рецидивиста, который ударил другого мужчину ножом в грудь. По предварительным данным, причиной стала ревность к общей знакомой, которую злоумышленник увидел вместе с пострадавшим на улице.

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