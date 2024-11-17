В сети показали последствия вражеской атаки по Киеву: фото с места событий

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В Печерском районе столицы в результате атаки получила повреждения жилая многоэтажка.

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Известно об одном пострадавшем. Фото с места событий показали в ГСЧС Киева.

В результате ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 17 ноября в Печерском районе столицы разрушениям подвергся многоквартирный дом.

"В результате обстрела произошло возгорание на площади 0,5 кв. м и частичное разрушение перекрытия пятиэтажного жилого дома в Печерском районе города. Также повреждена одна из квартир на 5 этаже. В результате 1 человек пострадал, еще 30 человек были эвакуированы на свежий воздух ", – рассказали в ГСЧС Киева.

Там добавили, что к ликвидации последствий атаки привлекались 12 пожарных, а также 3 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за ракетных обстрелов 17 ноября введены экстренные отключения света. Ограничения сперва применили для Киева, Киевщины, Донбасса и Днепропетровщины.

Также электроэнергию отключили в Житомирской, Полтавской областях и еще в некоторых регионах страны.

Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что последняя атака РФ была нацелена на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.

OBOZ.UA собрал все, что известно о последствиях атаки.