В селе на Киевщине взорвался боеприпас: мужчина погиб, ребенок получил ранения. Фото

В селе Броварского района Киевской области взорвался боеприпас. В результате чрезвычайной ситуации погиб мужчина, также ранение получил ребенок.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области. "10 августа в 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о взрыве в поселке Калита по ул. Набережной", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что взорвался боеприпас. В результате этого инцидента мужчина 1991 года рождения получил смертельные ранения.

В полиции уточнили, что предварительно установлено, что погибший отдыхал с компанией друзей, взял в руки гранату, и в результате неосторожного обращения с взрывным устройством она сдетонировала.

Девочка 2011 года рождения также пострадала и была немедленно госпитализирована в Броварскую центральную районную больницу медиками экстренной медицинской помощи.

Обстоятельства взрыва выясняются правоохранительными органами.

Граждан призывали быть бдительными и внимательными, особенно в отношении подозрительных предметов, которые могут представлять угрозу.

Напомним, в Буче Киевской области в пятницу, 21 июня, неизвестный мужчина потребовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранату. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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