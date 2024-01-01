В патрульной полиции рассказали, сколько пьяных водителей обнаружили в Киеве в новогоднюю ночь

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января правоохранители обнаружили 15 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. В целом ситуация была спокойной и без чрезвычайных событий.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Вызовы по использованию пиротехники не подтвердились.

"Отчет о работе патрульных за прошлую новогоднюю ночь. Праздничная ночь прошла спокойно и без чрезвычайных событий, за что мы искренне благодарим правосознательных общинам и силам обороны", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, за прошедшую ночную смену патрульные:

обработали более 500 задач;

вынесли 66 постановлений за нарушение ПДД;

составили 15 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения;

составили 30 админматериалов за нарушение общественного порядка.

"За новогоднюю ночь сообщений о ДТП патрульные не получали, а два вызова об использовании пиротехнических средств в пределах столицы – не подтвердились", – уточнили полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области с понедельника, 1 января, начали работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. 9 комплексов работали до полномасштабного вторжения и возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

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