В нескольких районах Киева пропал свет: что известно о причинах и сроках восстановления. Видео

Вечером 14 октября в нескольких районах Киева исчезла электроэнергия. Без света остались жители Шевченковского, Голосеевского и Печерского районов.

Видео дня

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Причиной отключения стала проблема на одном из энергообъектов столицы в связи с перегрузкой сети.

"В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы. Частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах", – говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения в столице работают специалисты.

В столичных Telegram-каналах также проинформировали об остановке троллейбусов на бульваре Николая Михновского. Причиной назвали отсутствие напряжения, поэтому движение маршрутов № 1, 12, 42, 43, 43к задерживается.

Какая ситуация в киевском метрополитене

В Киевском метрополитене отметили, что из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, и система перешла на резервное питание. Такой перерыв длился всего до 1 минуты.

Однако по состоянию на 20:35 все станции работают в обычном режиме, а метро функционирует без перебоев.

До этого жители Киева сообщили об исчезновении света в метро, но городские власти проинформировали, что на всех станциях, в частности "Арсенальной" и "Крещатик", не было никаких перебоев с освещением

"Метрополитен работает в обычном режиме. Информация, которая распространяется Telegram-каналами, является недостоверной", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 14 октября, в ряде регионов Украины ввели экстренные (аварийные) отключения электроэнергии. Речь идет, в частности, о Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, а также части Киевской и Черкасской областей. Причиной же этого в "Сумыоблэнерго" назвали повреждение энергообъектов в результате обстрелов армией России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!