В Киевской области женщина нашла в курятнике гранату, которая там лежала со времен оккупации. Фото

В селе Озерщина Киевской области местная жительница обнаружила в курятнике боевую гранату. Как оказалось, там она находилась со времен российской оккупации этой территории.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасная находка была обезврежена и изъята.

"Жительница села Озерщина обнаружила гранату в курятнике. Женщина сообщила об опасной находке правоохранителям Бучанского управления полиции Киевщины. На месте полицейские установили, что РГД находится на территории домовладения со времен оккупации этой территории", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители еще раз призвали жителей Киевщины быть осторожными и в случае обнаружения опасных предметов сразу звонить на спецлинию "102".

Напомним, В четверг, 7 сентября, около 16:00 в населенном пункте Вишневое раздался взрыв. Жители города сообщили о задымлении в одной из многоэтажек. Как выяснилось, 47-летний мужчина, предварительно, таким образом покончил жизнь самоубийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить мужчину, который в Белоцерковском районе бросил гранату в сторону своих знакомых. В результате взрыва один человек погиб, а еще трое были ранены.

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