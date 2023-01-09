В Киевской области задержали киллеров, которые планировали заказное убийство. Фото

Сотрудники Нацполиции провели операцию по задержанию и обезвреживанию двух членов преступной группировки, которые промышляли заказными убийствами. 5 января в Ирпени они собирались застрелить очередного "клиента", тогда их и приняли правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. Оба подозреваемых являются гражданами иностранного государства.

Предварительно известно, что киллеры заранее готовились к заказному убийству. Они арендовали автомобиль, намереваясь его сжечь и таким образом "замести следы".

"У них изъяли пистолет с глушителем, гранаты и фотографию своей жертвы", – указано в сообщении.

Следовательно, правоохранители провели полицейскую спецоперацию для задержания участников преступной этнической группировки и спасения жизни мужчине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ накануне Нового года задержали российского агента, который проводил диверсионную работу на Львовщине. Им оказался житель Донецкого региона, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!