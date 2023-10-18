В Киевской области в реке Рось обнаружили тело женщины, которую искали несколько недель

В Белой Церкви Киевской области из реки Рось достали тело женщины. Погибшей оказалась местная жительница, пропавшая без вести в начале октября.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины смерти гражданки установят правоохранители.

"В начале октября в полицию обратились родные в поисках 39-летней белоцерковчанки. Правоохранители и неравнодушные граждане проверяли возможные места нахождения пропавшей, установили ее связи и проверили ряд лиц", – рассказали в пресс-службе.

К сожалению, по словам правоохранителей, вечером 17 октября в Белой Церкви из реки Рось спасатели извлекли тело разыскиваемой женщины без видимых признаков насильственной смерти. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, в селе Ивановка Днепропетровской области в реке Орель утонула машина BMW с тремя людьми внутри. Транспортное средство спасатели подняли из воды в четырех метрах от берега, внутри были обнаружены бездыханные тела двух мужчин и одной женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в пятницу, 13 октября, в озере "Заплавном" обнаружили тело женщины. Чтобы достать погибшую на берег, вызвали спасателей.

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