В Киевской области суд вынес приговор мужчине, который устроил стрельбу на улице села: подробности дела

В Киевской области суд признал виновным мужчину, устроившего стрельбу на улице села Вишенки. Свой поступок нарушитель пытался оправдать тем, что он хотел отпугнуть собаку, которая гуляла по улице и якобы себя агрессивно вела.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского райсуда Киевщины. Жителя области оштрафовали и изъяли у него оружие.

"В соответствии с протоколом об административном правонарушении, 23 марта 2024 года около 18:56 на территории села Вишенки Бориспольского района мужчина произвел выстрел из устройства для отстрела патронов, оснащенных резиновыми пулями", – рассказали в пресс-службе.

В суде отметили, что во время заседания мужчина свою вину не признал и отметил, что с целью отпугивания собаки, которая находилась на улице на самовыгуле и вела себя агрессивно, он произвел выстрел в ее сторону. Он просил закрыть дело при отсутствии в его действиях состава административного правонарушения.

"Исследовав материалы дела и видеозапись, предоставленную сотрудниками полиции, суд признал виновным гражданина П. и назначил наказание в виде штрафа в размере 1700 гривен с конфискацией устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове 50-летний мужчина на автостоянке несколько раз выстрелил в собаку из травматического пистолета. Животное с травмами доставили в ветеринарную клинику, угрозы его жизни пока нет. У злоумышленника изъяли оружие и патроны, дело расследует полиция.

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