В Киевской области спасатели помогли школьнику, у которого во время урока нога застряла в заборе. Фото

В Борисполе Киевской области спасатели помогли подростку, нога которого застряла в металлическом заборе. Событие произошло во время урока, когда ученик 11 класса играл в футбол.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас парню ничего не угрожает.

По словам спасателей, на днях они получили сообщение о том, что в Борисполе на улице Соборного ребенка зажало ногу в металлическом заборе.

"По прибытию на место происшествия спасатели установили, что ученик 11 класса на уроке физкультуры играл на футбольном поле в футбол и его нога попала под металлический забор. Бойцы ГСЧС с помощью специальных гидравлических ножниц перерезали элемент металлической конструкции и осторожно освободили ногу ребенка", – уточнил в пресс-службе.

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Напомним, в Яремче Ивано-Франковской области киевлянка во время езды на квадроцикле упала со склона на реке Жонка. Пострадавшую к машине скорой помощи на носилках доставили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева во время катания велосипедист упал в воду с обрыва высотой 6 метров. На помощь пострадавшему пришли водолазы ГСЧС, проводившие тренировочные спуски рядом.

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