В Киевской области пьяный водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области водитель легкового автомобиля сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Виновного грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение о смертельном ДТП в селе Гавронщина Киевской области.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель сел за руль Peugeot в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь задним ходом , он сбил 43-летнего жителя села Дмитровка, а после этого скрылся с места происшествия.

"В результате ДТП пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм", – добавили в пресс-службе.

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Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника – в настоящее время он находится в следственном изоляторе. По факту ДТП со смертельным исходом, совершенного в состоянии опьянения, начато досудебное расследование.

Напомним, в Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как выяснилось, за рулем легковушки находился пьяный подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, после чего одна из машин загорелась. К сожалению, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё трое получили травмы.

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