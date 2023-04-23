На Киевщине полицейские спасли мужчину, который едва не погиб из-за утонувшей лодки. Видео

В селе Глубокое Киевской области местный житель на собственной лодке решил поплавать на местном водоеме. В какой-то момент плавсредство получило пробоину и пошло ко дну, а мужчину спасли правоохранители.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Сейчас гражданину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Несмотря на запрет 32-летний житель села Глубокое решил провести досуг на лодке, судно пробилось и затонуло. Мужчина сам смог добраться до островка, начал звать на помощь. Работники группы реагирования патрульной полиции Бориспольского управления полиции Киевщины среагировали мгновенно, лодкой, доставили мужчину на берег и сразу вызвали медиков", – рассказал Небытов.

Генерал полиции напомнил, что во время военного положения продолжается запрет на передвижение маломерных плавсредств на водоемах.

Напомним, в Дарницком районе Киева в среду, 14 декабря, сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Олизаровка Киевской области правоохранители спасли мужчину, который пытался повеситься. На такой шаг житель региона пошел из-за конфликта с сожительницей.

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