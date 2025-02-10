На Киевщине осужденный за тяжкие преступления скрылся из спецбольницы: в полиции рассказали подробности. Фото

В Киевской области в пятницу, 7 февраля, из специализированного медучреждения скрылся один из пациентов, отбывавший там наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря действиям правоохранителей мужчину оперативно нашли и вернули в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Беглеца обнаружили в одном из районов столицы.

Так, в социальных сетях распространили информацию, что из специализированного медучреждения в Глевасе Киевской области сбежал один из пациентов, ранее имевших проблемы с законом, в частности, за совершение тяжких преступлений. Вроде бы мужчина опасен и можно напасть на любого жителя региона.

Со своей стороны, в полиции Киевщины рассказали, что информацию о бегстве 29-летнего украинца из лечебного учреждения, где он отбывал наказание согласно постановлению суда за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, им 7 февраля около 17:30.

"Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник обнаружен в столице и возвращен в лечебное учреждение", – подчеркнули полицейские.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчину, который выстрелом в голову убил пенсионера на АЗС в Киеве, направят на принудительное лечение в психбольницу со строгим наблюдением. Трагедия произошла в сентябре 2024 года.

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