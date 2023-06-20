В Киевской области мужчина, не желая разводиться с женой, поджег ее место работы. Фото

В городе Украинка Киевской области местный житель решил продемонстрировать своей жене, что не желает с ней разводится. Для этого он облил бензином место ее работы и поджег.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленник был задержан и привлечен к ответственности.

"Поджог парикмахерскую из-за развода. Событие случилось в городе Украинка. Правоохранители выяснили, что 55-летний житель Киевщины, не желая разводится с женой, облил бензином место ее работы и поджег. Пожар локализовали за считанные минуты, пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе.

По факту мелкого хулиганства полицейские составили на мужчину админматериалы. Ему грозит штраф до 119 гривен либо общественные работы сроком от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток.

Напомним, в Ирпене Киевской области в воскресенье, 22 января, мужчина из-за ревности облил сожительницу бензином и поджег. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сидоровичи Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ревновал свою жену к знакомому и ударил его ножом в грудь. После этого злоумышленник пытался сжечь орудие преступления.

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