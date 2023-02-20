В Киевской области из ледяной воды достали трех мужчин, еще одного – ищут. Фото и видео

В селе Ивановка Киевской области в воскресенье, 19 февраля, под лед провалились четверо мужчин. Трех из них удалось спасти, а поиски еще одного – продолжаются.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По словам спасателей, сообщения о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед, в них поступило 19 февраля в 15:07.

"По прибытию на место вызова было установлено, что двое рыбаков на середине пруда провалились под лед. Двое неравнодушных мужчин бросились им на помощь, в результате чего под льдом оказались все четверо", – рассказали в ГСЧС.

Первыми на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые вытащили одного из мужчин до прибытия пожарно-спасательного подразделения. С помощью лодки и веревки спасатели извлекли из воды еще двоих мужчин. Все пострадавшие были переданы медикам для оказания медицинской помощи.

"В настоящее время информация о последнем участнике происшествия устанавливается, продолжаются поиски", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 16 февраля, на реке Десенка под лед провалился мужчина. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, он погиб.

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