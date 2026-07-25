В Киевской области грузовой поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии

В Обуховском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который шел вдоль железнодорожного полотна. К сожалению, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в медицинском учреждении.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от дежурной железнодорожной станции о том, что в пределах села Триполье был травмирован мужчина.

Предварительно установлено, что грузовой поезд маршрута "Мироновка – Киев" сбил 50-летнего мужчину, который двигался вдоль железнодорожных путей. После чего пострадавший самостоятельно покинул место происшествия.

"Впоследствии полицейские разыскали пострадавшего недалеко от моста возле железнодорожных путей и передали его медикам. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался в больнице", – добавили в полиции.

Главные истории дня

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшего гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

В Белоцерковском районе Киевской области электричка сбила на станции велосипедиста, который пересекал железнодорожные пути. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего юношу. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

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