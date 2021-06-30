В Киеве женщина умерла за рулем автомобиля. Фото

В среду, 30 июня, в Киеве женщина умерла за рулем своего автомобиля. Трагедия произошла на проспекте Владимира Маяковского, 32 в Деснянском районе.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева. Там отметили, что предварительно признаков насильственной смерти женщины не выявлено (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Фото с места трагического случая опубликовал Telegram канал dtp.kiev.ua. На фото видно, что водитель умер за рулем легкового автомобиля Subary.

"Смерть за рулем автомобиля. Цените жизнь. Трагический случай произошел в Киеве на Маяковского, 32 в припаркованном автомобиле Субару обнаружили тело женщины без признаков жизни. На месте работают следователи которые будут устанавливать все причины данного события", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня, произошло ДТП возле ТРЦ New Way на улице Архитектора Вербицкого. Двое пешеходов после наезда автомобиля попали в больницу. Ими стала женщина и несовершеннолетний ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 июня, из-за столкновения трех автомобилей на проспекте Степана Бандеры образовалась огромная тянучка. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.