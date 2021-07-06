В Киеве женщина пыталась уйти от погони полиции и протаранила три авто. Фото

В Киеве на улице Алишера Навои во вторник, 6 июля, водитель Kia, пытаясь уйти от погони, протаранила три автомобиля. Инцидент произошел возле рынка Юность, недалеко от остановки трамвая.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, после того, как машина остановилась, женщину заковали в наручники (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Женщина на Киа, пытаясь уйти от погони уголовного розыска, задела три автомобиля. Закована в наручники. Детектив и экшен в Киеве на Юности – за что, пока непонятно, но очень интересно", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия не известны.

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Напомним, в Дарницком районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, возможно, надгробным крестом убил своего знакомого и нанес несколько ножевых травм. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Из собственных источников нам стало известно, что в 2020 году 29-летний уроженец Хмельницкой области уже был осужден за побои.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева мужчина во время конфликта зарезал своего знакомого. Погибший периодически помогал киевлянину по хозяйству.