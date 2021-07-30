В Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительную сумку: что в ней нашли

В Киеве в пятницу, 30 июля возле здания Офиса президента Украины, на улице Банковой, обнаружили подозрительную сумку. На место происшествия вызвали правоохранителей

Об это OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева. Находкой занимались взрывотехники.

"Сообщения о минировании не поступало. Возле здания обнаружили подозрительную сумку и вызвали взрывотехников", – рассказали в полиции.

Место происшествия оградили специальной лентой. Позднее в полиции нам уточнили, что владелец сумки нашелся. Опасных предметов не обнаружено.

"Мужчина просто забыл свои вещи и все", - резюмировали в полиции.

Видео дня

Как позднее Telegram-канал под Офисом президента 30 июля во время мероприятий в поддержку ЛГБТ произошли стычки. Именно недалеко от места происшествия была найдена подозрительная сумка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

Напомним, 7 мая, неизвестный сообщил о минировании 9 торговых центров и станций метро в Киеве.

5 мая, в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход. В полицию поступил звонок о минировании. Через некоторое время правоохранители сняли оцепление с Майдана Незалежности, а опасных предметов не нашли.

Осторожно, на видео звучит нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 марта, к правоохранителям Киева поступило сообщение о минировании торгового центра "Украина".