В Киеве возник пожар в здании Киевского института автоматики. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 22 ноября, произошел пожар в здании Киевского института автоматики. Инцидент случился на улице Нагорной, 22.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели провели эвакуацию сотрудников учреждения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Информация о пожаре к сотрудникам ГСЧС поступила около 12:40.

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"Пожар возник на 4 этаже 5-этажного административного здания, размером 20х20 метров на площади 50 квадратных метров. В результате возгорания возникло сильное задымление на 4-м и 5-м этажах. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к эвакуации людей и тушению огня, который в 13.36 был локализован", – говорится в сообщении.

Для тушения привлекли 9 единиц спецтехники и 38 пожарных. Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будет установят правоохранители.

Напомним, в Соломенском районе Киева 21 ноября произошел пожар в металлическом вагончике. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело женщины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе столицы в понедельник, 22 октября, произошел пожар в многоэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Победы, 67а. Спасатели эвакуировали 30 человек.