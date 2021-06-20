В Киеве возле ВДНХ легковушка влетела в МАФ после ДТП, есть пострадавшие. Фото и видео

В воскресенье утром, 20 июня, в Киеве случилась серьезная авария с пострадавшими возле ВДНХ (Национальный Экспоцентр Украины). На проспекте Академика Глушкова столкнулись две легковушки – Skoda и Peugeot.

Как сообщает "Киев Оперативный", такси Skoda двигалось по Голосеевскому проспекту в сторону Теремков. В салоне находились пассажирки, девушки рассказали, что их водитель якобы проехал на красный свет светофора (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Навстречу этому транспортному средству двигался Peugeot, произошло столкновение. Автомобиль Skoda от удара отбросило в МАФ, а вторая машина осталась посреди дороги.

Водителей обоих автомобилей с травмами госпитализировали в больницу скорой помощи. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, все детали ДТП устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 18 июня произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Мужчина и женщина пытались перебежать дорогу в неустановленном для этого месте.