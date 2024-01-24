В Киеве водитель Toyota на скорости протаранил не менее пяти припаркованных авто. Фото и подробности

В Голосеевском районе Киева во вторник, 23 января, Toyota на скорости протаранила по меньшей мере пять припаркованных авто. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян и предлагал полицейским взятку.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На улице Демеевской, 39, около 21:40 Toyota зацепила припаркованные автомобили Ford и Kia. Машину развернуло и потом еще около 200 метров Toyota летела задом по встречке, пока не влетела в другие припаркованные авто", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водитель ехал со скоростью около 100 км/ч и был настолько пьян, что не мог самостоятельно выйти из авто. Кроме того, якобы, виновник ДТП пытался дать взятку приехавшим на место происшествия полицейским.

Напомним, в Киеве на Окружной дороге Toyota на скорости протаранила Mercedes, а затем въехала в маршрутку. В результате ДТП погиб пешеход, находившийся на остановке общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 22 января, легковушка Mercedes сбила мужчину, пытавшегося перебежать дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!