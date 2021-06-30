В Киеве водитель сбил девушку-копа и хотел убежать, но оказался в наручниках и с разбитым лицом. Фото
В Дарницком районе Киева водитель на белом Mercedes сбил девушку на пешеходном переходе. Но пострадавшая оказалась сотрудницей полиции. Она не растерялась, быстро поднялась, запрыгнула в бус и задержала горе-водителя.
Об этом сообщил Telegram канал dtp.kiev.ua, ссылаясь на информацию от руководителя организации PITBULL Алексея Павловского. Отмечается, что ДТП произошло на улице Ялтинская, 26/36.
Водитель буса, сбив девушку на "зебре", не остановился и хотел убежать. Но та оказалась не робкой. Мало того, по словам очевидцев происшествия, девушка является сотрудником полиции. Поднявшись, она запрыгнула в Mercedes со стороны пассажира и решила остановить водителя. Ей удалось его скрутить.
На помощь девушке сразу прибыли ее коллеги по службе. На водителя буса надели наручники.
"Водитель Mercedes в наручниках с разбитым лицом. Ожидается СОГ", – подписали соответствующие фото в Telegram-канале.
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