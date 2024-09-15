В Киеве во время комендантского часа двое мужчин напали на АЗК: нападавшие задержаны. Видео

В ночь на 15 сентября в Киеве двое мужчин напали на автозаправочный комплекс. Это произошло во время комендантского часа в Подольском районе столицы.

Видео дня

Видео нападения публикуют местные Telegram-каналы. Отмечается, что злоумышленники уже задержаны. Как сообщили OBOZ.ua в полиции, нападение расследуется как уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство, совершенное группой лиц".

"В 2 ночи на территории АЗК "KLO" в Подольском районе на улице Ивана Выговского, 13а произошел шокирующий инцидент - двое молодых людей во время комендантского часа, в поисках алкогольных напитков (запрещенных к продаже ночью) нанесли жестокие телесные повреждения заправщику с использованием разбили его телефон", - сообщают местные Telegram-каналы.

Преступники задержаны полицией. Работнику была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что многие АЗС в столице работают круглосуточно, принадлежат к критической инфраструктуре и ночью заправляют коммунальные и экстренные службы.

Напомним, что нарушение комендантского часа в Украине может привести к штрафу от 170 до 510 гривен или даже к административному аресту на срок до 15 суток. Патрульные имеют право проверять документы, задерживать нарушителей и выяснять причины нахождения на улице во время комендантского часа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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