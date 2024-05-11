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В Киеве вирусным гепатитом А заболели сотрудники заведения торговли и их родственники: известны подробности

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
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В Киеве зафиксировали случаи заболевания вирусным гепатитом А

В Киеве и Киевской области врачи зафиксировали 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Пациентами врачей оказались сотрудники и членов их семей одного из заведений торговли столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы. В настоящее время больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Наиболее распространенные симптомы болезни:

  • выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания в столице.

В Киеве вирусным гепатитом А заболели сотрудники заведения торговли и их родственники: известны подробности

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врачи зафиксировали три случая отравления детей сладостями. По словам медиков, маленькие жители столицы ели шоколад с содержанием наркотических веществ.

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