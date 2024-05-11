В Киеве вирусным гепатитом А заболели сотрудники заведения торговли и их родственники: известны подробности
В Киеве и Киевской области врачи зафиксировали 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Пациентами врачей оказались сотрудники и членов их семей одного из заведений торговли столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы. В настоящее время больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Наиболее распространенные симптомы болезни:
- выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- тяжесть в правом подреберье;
- потемнение мочи;
- желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.
В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания в столице.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врачи зафиксировали три случая отравления детей сладостями. По словам медиков, маленькие жители столицы ели шоколад с содержанием наркотических веществ.
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