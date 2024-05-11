В Киеве вирусным гепатитом А заболели сотрудники заведения торговли и их родственники: известны подробности

В Киеве и Киевской области врачи зафиксировали 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А. Пациентами врачей оказались сотрудники и членов их семей одного из заведений торговли столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"По состоянию на 10 мая в Киеве и Киевской области зарегистрировано 5 случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и членов их семей одного из заведений торговли столицы. В настоящее время больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят лечение амбулаторно", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Наиболее распространенные симптомы болезни:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи;

желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врачи зафиксировали три случая отравления детей сладостями. По словам медиков, маленькие жители столицы ели шоколад с содержанием наркотических веществ.

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