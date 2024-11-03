В Киеве в результате ударов БПЛА пострадал Институт журналистики КНУ им. Шевченко: фото

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали Киев "Шахедами". В результате атаки повреждения получил корпус Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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Об этом сообщила выпускница вуза Елена Захарченко. Тем временем в Институте журналистики объявили о том, что до 9 ноября обучение будет проходить в дистанционном режиме.

"Кто учился в Институте журналистики Университета Шевченко – корпус поврежден после шахедов. Приходите помогать. Мы сейчас убираем и носим рабитое стекло. И можете распространить пост, чтобы другие увидели", – написала Захарченко.

Она также опубликовала фотографию, на которой видны выбитые стекла в одном из окон института.

Насколько серьезные повреждения получил Институт журналистики, пока неизвестно. Официальное заявление по поводу последствий атаки там сейчас готовят.

Между тем следующая неделя обучения будет проходить в дистанционном режиме.

"Вниманию участников образовательного процесса! С 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно", – говорится в сообщении на сайте института.

Напомним, в Киеве с утра 3 ноября сбили российские дроны. От падения обломков и взрывной волны повреждены дорога, сопротивление освещения и окна в нескольких зданиях.

Также сообщалось, что в Киевской области из-за атаки БПЛА произошло несколько пожаров.

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