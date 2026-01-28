В Киеве в результате российских обстрелов умерла женщина, пережившая Холокост: что известно о причине смерти

В Киеве умерла Евгения Безфамильная – 88-летняя женщина, которая пережила Холокост. Ее нашли мертвой 13 января в собственной квартире на улице Почайнинской на Подоле, в историческом центре города.

Отдельные СМИ распространяют слухи о том, что уроженка Киева якобы замерзла насмерть. Осведомленный с ситуацией источник OBOZ.UA утверждает, что причина трагедии другая – у пенсионерки была болезнь сердца.

"Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности. Квартира была сухой, только немного воды на кухне. Причина смерти женщины – болезнь сердца", – сказал наш собеседник.

Об этом также заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Версия о том, что женщина якобы замерзла в своем доме, не соответствует действительности.

"Согласно официального заключения судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца", – объяснили в Telegram-канале КГГА. В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве обнародовали аналогичные данные

Что известно об умершей

Киевлянку Евгению Михайловну Безфамильную соседи называли бабой Женей. Журналистам они рассказали, что Евгения воспитывалась в детском доме, где ей и дали ее фамилию и, вероятно, отчество тоже.

"Каким чудом она спаслась и не попала малышкой в Бабий Яр, как оказалась в детдоме, почему жила сама и были ли у нее когда-то муж и дети – всего этого мы уже наверняка и не узнаем", – пишет "Новая газета. Европа".

Безфамильная была закрытой, рассказывала о себе неохотно. Не любила пускать к себе кого-либо, зато регулярно ходила в синагогу, расположенную в двух кварталах от многоквартирного дома.

Юлия Грымчак и другие волонтеры время от времени приносили пожилой женщине продукты. "Баба Женя была сложным человеком. Иногда вообще не открывала дверь, иногда открывала и капризничала: это я не ем, это мне не подходит, это я не возьму, вы не то принесли", – вспоминает Грымчак.

В полиции 28 января рассказали, что тело нашли около двух недель назад. Тогда в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху.

Копы опровергли данные, что пожилая женщина умерла от переохлаждения, а ее квартира якобы покрылась льдом.

"Во время аварийного открытия дверей полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода", – уточнила пресс-служба.

К трагедии привела хроническая ишемическая болезнь сердца покойной.

"Обращаемся к администраторам Telegram-каналов с просьбой не спекулировать на теме тяжелой энергетической ситуации в стране и не создавать панические настроения у граждан. Прежде чем публиковать информацию чувствительного содержания – обращайтесь к официальным источникам для ее проверки", – попросили полицейские.

