В Киеве в результате атаки дронами 4 февраля повреждены здания университета Тараса Шевченко. Подробности и фото

В результате российской дроновой атаки на Киев во вторник, 4 февраля, были повреждены одно из общежитий и корпус университета Тараса Шевченко. В частности, взрывной волной разбило окна.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила проректор учебного заведения по научно-педагогической работе Лариса Сохатюк. К счастью, никто не пострадал.

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко снова получил повреждения в результате вооруженной агрессии. Пострадали одно из общежитий и корпус нашего учреждения. В общежитии взрывной волной повреждены окна, а в корпусе – обрушился подвесной потолок в одной из аудиторий", – рассказала Сохатюк.

Она добавила, что благодаря слаженной работе работников административно хозяйственной части университета поврежденные окна были оперативно закрыты.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 4 февраля сбили 37 ударных дронов, остальные имитационных целей тоже обезврежены. В то же время из-за падения обломков зафиксированы повреждения в Черкасской и Сумской областях.

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