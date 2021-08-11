В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину, который угрожал взрывчаткой. Фото

В Киеве на площади Конституции полицейские задержали мужчину, который приставал к прохожим и заявлял, что имеет при себе взрывчатку. Он угрожал взорвать правительственный квартал и проложил на мостовую свою сумку, в которой якобы и находилась взрывоопасное вещество.

Об очередном "подрывателе" сообщила пресс-служба Полиции Киева. Отмечается, что мужчину заметили правоохранители во время патрулирования.

Полицейские остановили мужчину и обеспечили охрану места происшествия, где он оставил сумку. В правительственный квартал также прибыли взрывотехники, которых вызвали патрульные. Они проверили вещи нарушителя, но никаких опасных веществ не обнаружили.

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Личность правонарушителя установила полиция. Им оказался 40-летний житель Ивано-Франковской области. Правоохранители доставили его в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

По данному факту начато уголовное производство. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

За свои действия злоумышленник может сесть в тюрьму на 5 лет – санкция статьи предусматривает такое ограничение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа, мужчина с гранатой ворвался в здание Кабмина и угрожал взорвать себя. Позже стало известно, что его зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Владимиру грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела могут открыть по четырем статьям УКУ. Об этом во время брифинга заявил глава национальной полиции Игорь Клименко.