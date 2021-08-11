В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину, который угрожал взрывчаткой. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Происшествия
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В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину, который угрожал взрывчаткой. Фото

В Киеве на площади Конституции полицейские задержали мужчину, который приставал к прохожим и заявлял, что имеет при себе взрывчатку. Он угрожал взорвать правительственный квартал и проложил на мостовую свою сумку, в которой якобы и находилась взрывоопасное вещество.

Об очередном "подрывателе" сообщила пресс-служба Полиции Киева. Отмечается, что мужчину заметили правоохранители во время патрулирования.

Полицейские остановили мужчину и обеспечили охрану места происшествия, где он оставил сумку. В правительственный квартал также прибыли взрывотехники, которых вызвали патрульные. Они проверили вещи нарушителя, но никаких опасных веществ не обнаружили.

Сумка, в которой якобы находилась взрывчатка
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Кстати угрожавшего взрывчаткой в правительственном квартале

Личность правонарушителя установила полиция. Им оказался 40-летний житель Ивано-Франковской области. Правоохранители доставили его в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

40-летний житель Ивано-Франковской области угрожал взорвать правительственный квартал

По данному факту начато уголовное производство. Мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

За свои действия злоумышленник может сесть в тюрьму на 5 лет – санкция статьи предусматривает такое ограничение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа, мужчина с гранатой ворвался в здание Кабмина и угрожал взорвать себя. Позже стало известно, что его зовут Владимир Прохнич. Он житель Ирпеня Киевской области, в прошлом участник боевых действий.

Владимиру грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовные дела могут открыть по четырем статьям УКУ. Об этом во время брифинга заявил глава национальной полиции Игорь Клименко.

УкраинаКиевминирование