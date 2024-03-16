В Киеве уровень Днепра поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года: какая ситуация с подтоплением

В Киеве уровень реки Днепр поднялся до абсолютного максимума с начала 2024 года. За последние 7 дней вода в пределах столицы поднялась более чем на 60 см.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Уровень Днепра в пределах Киева поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года. По состоянию на 16.03.2014, он зафиксирован на отметке 601 см над постом "0". Температура воды +3,9 °С. Согласно данным мониторинга, за последние 7 дней уровень Днепра в пределах столицы вырос более чем на 60 см. При чем наблюдается значительное колебание воды в течение суток. Например, 14 марта он менялся от 620 см до 577 см, но на время фиксации составлял 583 см", – сообщили в КМВА.

В пресс-службе добавили, что по состоянию на 16 марта аварийные подтопления по городу не зафиксированы, промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности.

Напомним, в Укргидрометцентре добавили, что до 19 марта включительно, вследствие сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 17 марта, ночью и в первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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