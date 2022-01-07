В Киеве такси на большой скорости врезалось в забор и загорелось: водитель от удара вылетел из салона. Фото и видео

Ночью в пятницу, 7 января, в Киеве произошла серьезная авария на улице Алматинской, 37. Автомобиль такси на большой скорости слетел с дороги и врезался в забор, после чего машина загорелась.

Водителя от удара выбросило из салона, он и пассажир были госпитализированы. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Telegram-канале "dtp.kiev.ua" уточнили, что такси несколько десятков метров пролетело по пешеходной зоне, остановившись только от удара о забор автобазы. На помощь водителю и пассажиру пришли охранник базы и еще один свидетель. На место ДТП вызвали медиков, спасателей и полицию.

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Установлением причин аварии занялась следственно-оперативная группа. По предварительной информации, таксист мог быть пьян и, вероятно, превысил скорость.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января на Киевщине столкнулись две легковушки. В результате удара травмы получил один из участников ДТП.