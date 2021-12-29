В Киеве спасатели уронили с крыши гаража мужчину. Видео

В Киеве в ночь с 27 на 28 декабря спасатели КАРС, спуская с крыши гаража пострадавшего мужчину на носилках, не смогли его удержать. Мужчина, который бежал за грабителями и пострадал, упал с высоты – возможно из-за того, что оборвалась веревка.

Об этом сообщил Telegram-канал Новости Киева. Инцидент произошел на улице Крещатик (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина гнался за ворами, упал неудачно на крышу гаража и его оттуда снимали спасатели", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что двое спасателей начали спускать мужчину, привязанного к носилкам вниз по лестнице. В какой-то момент веревка, к которой были привязаны носилки, возможно, порвалась и пострадавший упал.

Напомним, в Киеве в ночь с 27 на 28 декабря на улице Крещатик мужчина пытался догнать злоумышленников, которые украли у него вещи, но неудачно прыгнул на крышу гаража и получил травму. Спускать пострадавшего вниз приехали спасатели КАРС.

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