В Киеве разыскивают мать с 3-летним ребенком, которые не выходят на связь. Фото

В Киеве разыскивают украинку, которая приехала в гости к родственникам вместе с трехлетним сыном и пропала. Их имена – Менщик Юлия Ивановна (1997 года рождения) и Менщик Артем Александрович (2020 год рождения).

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Помочь в розыске на странице в Facebook попросила пресс-служба полиции города. Копы рассказали, что женщина и ее маленький сын, погостив в столице, сели на попутный транспорт, чтобы добраться до Черниговской области. Однако по состоянию на 13:00 субботы, 3 сентября, их местонахождение неизвестно. Правоохранители проводят розыскные мероприятия.

Заявление об исчезновении людей на спецлинии 102 оставил житель Киева. Он сказал, что его 26-летняя двоюродная сестра и его 3-летний племянник перестали выходить на связь.

Украинка с сыном гостила у двоюродного брата. 30 августа со станции метро "Лесная" они сели на попутный транспорт, который должен был подвезти их в село Головеньки на Черниговщине.

Приметы пропавшей без вести: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, каштановые. Была одета в белую майку и оранжевые шорты.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые имеют информацию о местонахождении семьи или любые другие данные, которые будут способствовать поискам, сообщить в полицию по номерам:

– 063 445 8014

– 044 546 0565

– 099 435 0830

– 102 (спецлиния Национальной полиции).

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Обуховщине 4 августа полицейские получили сообщение об исчезновении 16-летней девушки. Впоследствии ее нашли мертвой в заброшенном здании в городе Кагарлык Киевской области. Рядом лежала записка.

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