В Киеве разоблачили афериста, который притворялся больным отцом-одиночкой. Видео

В Соломенском районе Киева разоблачили очередного мошенника. Мужчина просил у людей деньги, притворяясь больным отцом-одиночкой.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Аферист "работал" возле входа на станцию метро "Политехнический институт" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Еще один проходимец-мошенник обнаружен у перехода на станции метро КПИ. Зовут его Моток Рамир. Родом из Одесской области. Детей никогда не было, как и проблем с ногой. "Вылечили" и отправили подальше", – говорится в сообщении.

Видео дня

Автор видео призвал украинцев не жертвовать "свои деньги подобным аферистам".

На опубликованном видео можно увидеть, что мужчина просил деньги притворяясь больным – якобы у него были проблемы с ногами. Когда же его разоблачили, он сразу же пытался уйти, при этом мошенник ходил без каких-либо проблем и обходился без трости.

Напомним, ранее Киеве заметили мошенника, который выманивал у людей деньги на билет домой. Парень с чемоданом и в чистых вещах, рассказывал, что у него украли рюкзак с наличностью. Неравнодушный прохожий купил ему билет на автобус, но через пару часов афериста заметили просящим деньги в другом районе столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве сотрудница одного из ритуальных бюро якобы требовала деньги у киевлянки, у которой умер отец. По словам женщины, ей угрожали вернуть тело родственника обратно в морг прямо с кладбища.