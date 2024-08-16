В Киеве раздались взрывы: Воздушные силы сообщали об атаке "Шахедов"

В Киеве в ночь на пятницу, 16 августа, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По предварительной информации, силы противовоздушной обороны работали по "Шахедах", запущенных российскими оккупационными войсками.

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Взрывы в столице было слышно около 00:20. Информацию подтвердил мер Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Корреспонденты OBOZ.UA сообщили, что взрывы были слышны на левом берегу столицы, а также в Броварах Киевской области. Воздушные силы ВСУ заявили о БПЛА в районе Киева и о работе ПВО.

Мониторинговые каналы писали, что на 00:26 угрозы "Шахедов" для Киева нет. Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы в районе города Буча и двигались в северо-западном направлении.

Напомним, что в ночь на 15 августа Россия атаковала Киевскую область с помощью ударных БПЛА типа Shahed. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые цели, обломками повреждены частные дома. Глава ОВА Руслан Кравченко сообщил о повреждении 4 частных домов и одного авто в результате падения обломков сбитых целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах заявили, что в ночь на 15 августа защитники неба обезвредили над Украиной 29 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запускали их группами, также атаковали тремя ракетами. ПВО работала в восьми областях.

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