В Киеве пьяный водитель легковушки протаранил электроскутер: машина перевернулась, есть пострадавший. Фото

В Святошинском районе Киева пьяный водитель Chevrolet на скорости протаранил электроскутер, которым управлял 18-летний парень. В результате ДТП последний был травмирован, а легковушка перевернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По данному факту уже начато досудебное расследование.

По словам правоохранителей, аварии с пострадавшим произошла в воскресенье, 22 марта, в Святошинском районе Киева. Было предварительно установлено, что 26-летний водитель легковушки, двигаясь по бульвару Леся Курбаса, во время совершения маневра перестроения в другую полосу не справился с управлением и протаранил 18-летнего водителя электроскутера.

"В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства с переломами обеих ног был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – прибор Драгер показал 0,98 промилле алкоголя в его крови. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения).

