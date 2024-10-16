В Киеве ПВО отработало по дронам: могли зайти с территории Беларуси

В Киеве вечером 16 октября была слышна работа украинских защитников по противовоздушной обороне. ПВО отработало по нескольким пока неопределенным дронам, которые могли зайти в воздух Украины с территории Беларуси.

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О работе ПВО в столице сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы ВС Украины. Одновременно о пострадавших и разрушениях не сообщается – предварительно вражеская атака на Киев произошла без последствий.

Еще в 19:45 Виталий Кличко предупредил киевлян о вражеских БПЛА, заходивших с севера. В тот момент один из них уже был над Оболонью. Из-за возможной работы ПВО городской голова призвал людей находиться в укрытиях.

В 20:29 Кличко сообщил, что ПВО отработала по дрону в Пуща-Водице.

В Воздушных силах в указанное время также сообщали о БПЛА оккупантов, которые заходят с севера в направлении города. Однако в 20:21 один из них из Киевщины направился курсом на Житомирщину. А в 20:49 стало известно про беспилотник, летящий с Черниговщины на Киевщину.

Мониторы ВС ВСУ сообщили об "объекте неизвестного типа, летящего в сторону центра Киева через Вышгород".

В настоящее время – 21:20 – вновь сообщается о вражеском БПЛА в Киевской области "с направлением на Васильков".

В свою очередь аналитики OSINT-проекта "Беларускі Гаюн" сообщили, что четыре "шахеда" во время с 19:30 до 20:00 могли залететь в Украину с территории Беларуси.

"Известно, что два из них залетели в районе Киевского водохранилища, и еще два зашли в районе Чернигова", – сообщил OSINT-проект.

На данный момент неизвестно, откуда запустили дроны на Киевщину. Не исключено, что запуск мог производиться из Брянской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие до полудня 16 октября продолжали отражение дроновой атаки, которую противник начал вечером 15 числа. Уже с утра наши воины сбили еще 17 вражеских беспилотников в дополнение к 51, что было уничтожено ночью.

По состоянию на 7:00 украинские военные отчитались о ликвидации 51 дрона, но БПЛА противника в то время все еще находились в нашем воздушном пространстве. ПВО работало по меньшей мере в 14 областях.

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