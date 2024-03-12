В Киеве прозвучала 1000 воздушная тревога с начала вторжения РФ: какие районы столицы чаще всего попадают под удар врага

В Киеве в 11.55 объявили воздушную тревогу из-за применения баллистического вооружения со стороны страны-террориста РФ. Это 1000 сообщений об опасности в столице с начала объявления военного положения.

Жителей города призвали не игнорировать опасность. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Внимание"! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – призвали в КГГА.

Как уточнили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

Следует добавить, что согласно информации мобильного приложения "Киев Цифровой" это 1000 уведомление об опасности от начала объявления военного положения Украине. Общая их продолжительность составляет 1165 часов и 26 минут.

Стоит добавить, что самым опасным районом во время российских обстрелов стала Соломенка, а одной из самых опасных улиц – митрополита Василия Липковского. Туда "прилетало" уже не единожды.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 12 марта уничтожили в небе 17 из 22 дронов-камикадзе типа Shahed. Российские оккупанты терроризировали ими ряд регионов, также запустили ракету по Одесщине, но защитники неба ее сбили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!