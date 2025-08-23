В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса: есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева в субботу, 23 августа, произошло ДТП с участием маршрутки и автобуса. Машины столкнулись на улице Елены Телиги, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Что известно

"Ужасное ДТП возле больницы Павлова. Водителя зажало конструкцией маршрутки, помогают очевидцы происшествия, ждут полицию", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть последствия ДТП, а также, как неравнодушные очевидцы аварии освобождали водителя из салона искореженного маршрутного автобуса. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика! 18+

Впоследствии в пресс-службе полиции Киева сообщили, что по предварительной информации водитель маршрутного такси, не соблюдав безопасной дистанции, допустил столкновение с автобусом.

В результате аварии травмировались два человека – 43-летний водитель маршрутки и 24-летняя пассажирка. Пострадавшие были госпитализированы с травмами средней тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, документирующая обстоятельства происшествия.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

