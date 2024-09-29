В Киеве произошла драка между компанией молодых людей и мужчиной: первые детали и фото

Вечером в субботу, 28 сентября, в Святошинском районе Киева произошла драка. Всего в стычке участвовали шесть человек, среди которых две женщины.

Видео дня

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киев. Там отметили, что информация об инциденте поступила в полицию около 21.30.

На данный момент предварительно установлено, что конфликт в столице возник между компанией молодых людей и мужчиной. На помощь последнему пришел прохожий.

"На месте продолжает работать следственно-оперативная группа территориального подразделения, патрульные полицейские и врачи", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняли все детали инцидента, решался вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области между владельцем квартиры и гостем возникла ссора. Во время конфликта, по информации следствия, последний ударом ножа убил товарища, а затем скрылся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!