В Киеве произошла авария с участием Renault и Infiniti: момент ДТП зафиксировали камеры. Видео

В Шевченковском районе Киева произошло ДТП с участием Renault и Infiniti. В результате столкновения легковушек пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"ДТП в Шевченковском районе. Происшествие случилось на Галицкой площади, где столкнулись автомобили Renault и Infiniti. На место происшествия прибыли работники патрульной полиции и медики. К сожалению, не обошлось без травмированных. Пострадавшего госпитализировали врачи, а последующим установлением всех обстоятельств происшествия будут заниматься следователи", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции в очередной раз призвали водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

"Друзья, мы в очередной раз подчеркиваем, проезжая часть – место повышенной опасности! Помните, что вы должны быть внимательными и максимально сконцентрированными, в частности, при проезде перекрестков", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи Саливонок Киевской области водитель Renault, предварительно, не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. Жену и 10-летнего ребенка автовладельца доставили для осмотра в больницу.

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