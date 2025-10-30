В Киеве произошел взрыв в помещении почты, пострадали работники: что известно
В четверг, 30 октября, в Соломенском районе Киева в помещении почты прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пятеро работников отделения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, не назвав оператора. Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов. Во время осмотра одной из посылок она сдетонировала.
В результате взрыва пострадали пятеро работников почтового отделения. Их госпитализировали и медики оказывают им помощь.
Инцидент подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что взрыв произошел в помещении "Укрпочты".
"Медики госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений "Укрпочты", – написал Кличко в соцсетях.
По данным СМИ, речь идет о международном терминале "Укрпочты". Предварительно, кто-то пытался отправить по почте часть гранатомета.
Сейчас правоохранители определяются с квалификацией события. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеской атаки полностью уничтожено отделение "Новой почты" в Донецкой области. В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!