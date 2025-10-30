В Киеве произошел взрыв в помещении почты, пострадали работники: что известно

В четверг, 30 октября, в Соломенском районе Киева в помещении почты прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали пятеро работников отделения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, не назвав оператора. Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, взрыв произошел в сортировочном центре одного из почтовых операторов. Во время осмотра одной из посылок она сдетонировала.

В результате взрыва пострадали пятеро работников почтового отделения. Их госпитализировали и медики оказывают им помощь.

Инцидент подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он уточнил, что взрыв произошел в помещении "Укрпочты".

"Медики госпитализировали пятерых пострадавших в результате взрыва посылки в одном из отделений "Укрпочты", – написал Кличко в соцсетях.

По данным СМИ, речь идет о международном терминале "Укрпочты". Предварительно, кто-то пытался отправить по почте часть гранатомета.

Сейчас правоохранители определяются с квалификацией события. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеской атаки полностью уничтожено отделение "Новой почты" в Донецкой области. В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал.

