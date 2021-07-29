В Киеве прогремел взрыв в ТРЦ: появились подробности и фото с места событий

В Киеве в четверг, 29 июля, на проспекте Оболонском, 1Б в здании ТРЦ ""Дрим Таун №1" взорвался почтомат "Новой почты". В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. На место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.

"На первом этаже торгового центра в почтомате взорвался неизвестный предмет. Обстоятельства происшествия установят правоохранители", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе полиции Киева уточнили, что предварительно, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

"Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификация", – резюмировали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове вечером во вторник, 8 июня, произошел взрыв на проспекте Гагарина. Предварительно, мужчина в ходе конфликта взорвал гранату, когда рядом находились люди.