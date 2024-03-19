В Киеве, приехав на вызов о громкой музыке, патрульные обнаружили у нарушителей предметы, похожие на оружие. Фото

В Киеве двое мужчин вечером устроили вечеринку с громкой музыкой, а на замечания – не реагировали. Когда к ним приехали стражи порядка, нарушители вели себя агрессивно, а в квартире обнаружили предметы, похожие на оружие.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с ними будут общаться следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним обратилась жительница Днепровского района Киева. Она сообщила о соседях, что громко слушали музыку и мешали отдыхать другим.

"Патрульные быстро прибыли на место вызова и попытались попасть в указанную квартиру, чтобы успокоить громкую компанию. Дверь открыли двое мужчин, которые сразу начали агрессивно вести себя и не реагировали на замечания полицейских. Кроме того, мы заметили у одного из них предмет, похожий на пистолет. Оба нарушителя инспекторы задержали. Осмотрев квартиру, мы обнаружили немало предметов, похожих на оружие", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили стрельбу на улице. Свои действия они объяснили тем, что нашли оружие и решили проверить, как оно действует.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина во время конфликта с 87-летней матерью открыл стрельбу прямо в квартире. Событие произошло на Дарницком бульваре.

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