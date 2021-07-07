В Киеве после мощного ливня улицы превратились в реки, "тонули" авто. Фото и видео

В нескольких районах Киева 6 июля из-за дождя оказались подтоплены дороги. В частности, в некоторых местах из-за большого количества воды автомобильное движение было временно остановлено.

На фото, опубликованном пресс-службой столичной патрульной полиции видно, что подтопление проезжей части серьезно повлияло на трафик на проспекте Науки, 102. Проблемы наблюдались и в других местах столицы (чтобы посмотреть видео проскролльте до конца страницы).

Кроме того, были затоплены дороги на жилом массиве Корчеватое, из-за недолгого, но сильного дождя "водопады" наблюдали в подземном переходе на станции метро "Ипподром".

Видео дня

Из-за того, что ливнестоки не справились с осадками, на Выдубичах пешеходы были вынуждены переходить дорогу по колено в воде.

Напомним, в ближайшее время погода в Украине ожидается прохладной из-за дождей – к концу недели температура воздуха днем опуститься до +20, а ночью будет еще свежее.

При этом по словам синоптиков, август 2021 года будет прохладнее. Однако не исключено, что до начала осени температура воздуха еще продержится на уровне +20.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду, 7 июля, погода разделит Украину на две части. На Ивана Купала половину страны будут поливать грозовые ливни, а на второй половине будет господствовать переменная облачность и жара.