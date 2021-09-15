В Киеве патрульные спасли жизнь женщине, которая потеряла сознание за рулем. Фото

В Киеве во вторник, на улице Набережно-Луговой у женщины-водителя Volksvagen во время движения начался приступ судорог. В результате происшествия она потеряла управление авто и въехала в рекламный щит.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Свидетелями инцидента стали двое правоохранителей.

Патрульные Андрей Валуев и Дмитрий Руммо увидели, как легковушка выехала на встречную полосу и въехала в рекламный баннер.

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"Внутри автомобиля полицейские увидели женщину, которая потеряла сознание. Из-за того, что двери Volksvagen были заперты, а владелица машины задыхалась, патрульным пришлось выбить стекло. Пострадавшую вынесли наружу и оказали домедицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшую в сопровождении родственника госпитализировали в больницу.

"Благодаря профессиональным и решительным действиям патрульных и помощи неравнодушных граждан, удалось сохранить жизнь человеку", – резюмировали в патрульной полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за того, что водитель умер за рулем.