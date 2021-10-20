В Киеве обстреляли маршрутку и избили сотрудников компании-перевозчика. Фото

В Днепровском районе Киева 14 октября злоумышленники обстреляли маршрутку №555 и избили сотрудников компании "Транссити". В результате инцидента пострадало несколько человек.

Об это рассказали в пресс-службе компании "Транссити". Они сообщили, что располагают доказательствами о том, что нападение организовал совладелец ООО "Авен-Езер" Сергей Пономаренко.

Происшествие случилось на конечной остановке автобуса №555, который работает на маршруте "улица Кибальчича - улица Алма-Атинская".

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"На остановку подъехал совладелец ООО "Авен-Езер" Сергей Викторович Пономаренко на черном Mersedes АИ0001ЕХ. Зайдя внутрь автобуса, где находились сотрудники ООО "Транссити", он начал угрожать "Мы вас убьем", "Я вас прикончу" и так далее", – рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что после этого на остановку подъехало несколько машин, из которых вышли мужчины спортивного телосложения. Совладелец "Авен-Езер" "дал им команду зайти в автобус и начать схватку" с представителями "Транссити".

Во время конфликта нападавшие открыли стрельбу и применили ножи.

"В результате нападения пострадали несколько сотрудников "Транссити". Одному из них нанесены ножевые ранения в районе ягодиц и есть ранения травматическим оружием на правой руке. У еще у одного сотрудника – открытая черепно-мозговая травма, рваные раны и ушиб челюсти… У нас есть свидетели, что физически нападение организовано Сергеем Пономаренко", – добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что с "Авен-Езер" были расторгнуты договоры из-за нарушений, связанных с документацией. С 13 октября транспорт этого перевозчика не имеет права выходить на маршруты. Временно, до проведения нового конкурса, пассажиров перевозит "Транссити".

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