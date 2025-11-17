В Киеве на Троещине взорвался и сгорел автомобиль: что известно. Видео

В Киеве на Троещине поздно вечером в воскресенье, 16 ноября, загорелась припаркованная машина. В районе был слышен взрыв, вероятно, связанный с этим ЧП.

Фотографии и видео с места инцидента распространили местные Telegram-каналы. Возгорание, судя по публикациям, началось примерно в 23:30.

Машина стояла во дворе жилого дома. Огонь поднимался высоко над ней, в воздух взлетал черный едкий дым.

Отдельные паблики заявили, что автомобиль взорвался, и на одном из видеороликов слышен соответствующий звук. Эта информация уточняется. Официальных деталей по инциденту от ГСЧС или полиции пока нет.

