В Киеве на Троещине в озере Алмазное обнаружили тело женщины: подробности трагедии

В Деснянском районе Киева в понедельник, 10 июня, в озере Алмазное обнаружили тело женщины. Чтобы доставить погибшую на берег, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая будут устанавливаться правоохранителями.

По словам спасателей, 10 июня в 19.02 поступило сообщение от полицейских о том, что в Деснянском районе, на улице Пуховской, в озере Алмазное находится тело человека.

"Бойцы ГСЧС обнаружили тело женщины на поверхности воды, в 3 метрах от берега. С помощью специального водолазного оборудования спасатели транспортировали его на берег", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в столице этого года не планируют открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке Рось обнаружили тело мужчины. Чтобы достать погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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