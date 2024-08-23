В Киеве на Троещине сгорело четыре автомобиля: одна из машин якобы принадлежала военным. Фото и видео

В Деснянском районе Киева ночью пятницы, 23 августа, предварительно, в результате поджога сгорело четыре машины, одна из которых якобы принадлежит военным. Событие произошло на проспекте Червоной Калины.

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Об этом сообщил телеканал Киев. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Так, в Деснянском районе на проспекте Червоной Калины загорелись автомобили. Полностью сгорели четыре машины. Также известно, что огонь повредил транспорт, который был припаркован рядом – у него расплавило капоты, шины и повредило окна.

Официальной информации о происшествии и о пострадавших пока не поступало.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Киеве 16-летнего агента ФСБ, поджигавшего авто Сил обороны. За такую "работу" подростку обещали вознаграждение.

Кроме того, правоохранители задержали фитнес-тренера, который, по информации следствия, поджигал военные машины на территории Украины. Злоумышленник был найден на территории Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, была агентом спецслужб страны-агрессора РФ. Злоумышленница организовывала поджоги военных автомобилей.

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